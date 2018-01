Nueva ‘bestia’ del camino: Chevy Silverado 2019 (FOTOS+VIDEO)

Llega una nueva ‘bestia’ para el camino: la Chevy Silverado 1500 2019, que debutó ayer en el Auto Show de Detroit.

La camioneta se presentó ante los medios de comunicación en la víspera de la feria automotriz, donde Chevrolet ofreció detalles de su ‘troca’ de tamaño completo que competirá contra la actualizada F-150 y la Ram 1500.

Según reseñó Motor Trend, la Silverado 1500 2019 tendrá ocho versiones que llegarán con seis combinaciones de motores y transmisiones, tecnología mejorada y muchos más atributos que el modelo anterior.

Aunque el motor 5.3 litros V-8 y el 6.2 litros V-8 recibieron importantes actualizaciones, lo más destacable es ese aspecto es la llegada de un Duramax 3.0 litros turbodiésel de seis cilindros en línea que otorgará más torque.

La transmisión automática de 10 velocidades estará disponible en ambos motores diésel (3.0 litros y 6.2 litros V-8).

Pese a que el fabricante no reveló cifras del rendimiento, durante el anuncio oficial mencionó que el motor 3.0 litros diésel entrega mejores números que el motor diésel recién presentado por Ford, por lo que los expertos estiman que genere 250 hp y 440 libras-pie de torque.

La nueva ‘troca’ seguirá empleando una plataforma de acero de alta resistencia, pero rebajó 450 libras, lo que le permite ofrecer un mejor rendimiento y desempeño en el off-road, indicó Chevrolet.

Con un aspecto más moderno y agresivo y luces que parecen incrustadas en la carrocería, la Silverado 2019 también recibió cambios en la caja, pues se incrementó su volumen a 63 pies cúbicos y la capacidad a 500 libras, apuntó Motor Trend.

Los modelos más equipados contarán con un portón trasero que se abre y cierra automáticamente desde el control remoto o el interior del vehículo.

Las ocho versiones de la Silverado 2019 serán Work Truck, Custom, Custom Traiboss, LT, RST, LT Trailboss, LTZ y High Country.

La Silverado 1500 2019 se producirá en la planta de Fort Wayne, en Indiana, y se espera que salga al mercado en otoño.

Una publicación compartida por chevrolet (@chevrolet) el Ene 13, 2018 at 7:05 PST