No es película, ¡es real! Camioneta ‘vuela’ y pasa por encima de un auto en marcha (VIDEO)

Aunque parece sacado del cine, la sorprendente escena es real. Una camioneta KIA ‘vuela’ y pasa por encima de un auto en marcha.

Durante las vacaciones navideñas, una mujer quien estaba en un cajero automático, repentinamente, pierde el control del SUV, choca contra un terraplén y ‘vuela’ sobre otro coche que pasaba por el lugar, indicó The Drive.

La acción fue registrada por la cámara vehicular del testigo Robb Brilbeck, quien esperaba su turno detrás del SUV el 23 de diciembre en Rockford, Illinois.

A los 22 segundos del video, que fue subido a YouTube y ya superó el medio millón de reproducciones, la camioneta acelera estrepitosamente mientras la puerta del piloto aún permanece abierta.

Al parecer, la conductora no logró frenar de ninguna forma el SUV e impactó contra un terraplén. Justo antes de que el KIA hiciera contacto con la pendiente de tierra, un sedán plateado atraviesa la carretera. Por suerte, o simples leyes de física, el KIA golpea el terraplén a la velocidad justa para lanzar el SUV por el aire sobre el sedán plateado, reseñó The Drive.

Tan rápido como sube el KIA, vuelve a bajar, como una tonelada de ladrillos, y aterriza sobre sus cuatro llantas en el estacionamiento contiguo.

Afortunadamente, no se reportaron heridos, apuntó el referido portal.

Look, up in the sky. It’s a bird, it’s a plane, nope…it’s a flying #KIA. https://t.co/TvUOGI1oLl

— The Drive (@thedrive) 5 de enero de 2018