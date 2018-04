Nissan LEAF gana premio ‘Auto verde del año 2018’

El vehículo 100 por ciento eléctrico más vendido del mundo, el Nissan LEAF 2018, ha sido nombrado como el ‘Auto verde del año’ en el New York Auto Show 2018. Es el primero en su categoría en ganar este premio.

El Nissan Leaf es el ícono de Nissan Intelligent Mobility (Movilidad Inteligente de Nissan), la visión de la compañía para cambiar la forma en la que los automóviles funcionan, son impulsados e integrados a la sociedad, según Automotive World.

Disponible en salas de exposición, el Nissan LEAF 2018 ha sido reinventado para su segunda generación. Combina mayor alcance con un nuevo diseño dinámico y las últimas características de la tecnología de Movilidad Inteligente, que incluye ProPILOT, e-Pedal, frenado automático de emergencia, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Ford y Alibaba abren máquina expendedora de autos en China (VIDEO)

Daniele Schillaci, vicepresidente ejecutivo de Global Marketing and Sales, Zero Emission Vehicle and Battery Business y presidente del Comité de gestión para Japón/ A & O, Nissan Motor Company, dijo que “estamos muy orgullosos de que, desde que Nissan LEAF se lanzó en 2010, hemos podido poner en circulación más de 300,000 vehículos eléctricos de emisiones cero en todo el mundo, ayudando a reducir las huellas de carbono en todo el mundo…Nos sentimos honrados de ser reconocidos por este estimado jurado y orgullosos de continuar expandiendo la visión de Nissan Intelligent Mobility”.

El Nissan LEAF 2018, con una potencia de 147 caballos de fuerza, una velocidad máxima de 150 mph y con una carga completa a las 7.5 horas, se elevó a la cima entre una lista de cinco y fue el EV independiente de la carrera. El jurado consideró el impacto ambiental general del vehículo, emisiones y consumo de combustible para la selección del ganador.

La generación anterior de este modelo fue nombrado ‘Auto del año mundial’ en 2011 y sigue siendo el único vehículo eléctrico puro en ganar ese premio en sus 14 años de historia.