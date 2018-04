El piloto número 18 de Toyota, Kyle Busch, logró su tercera victoria consecutiva de la temporada Monster Energy NASCAR Cup Series 2018, en la Toyota Owners 400, ejecutada en la pista de carrera Richmond, igualando así la hazaña de Kevin Harvick este año.

Según NASCAR Latino, Busch logró marcar la diferencia en la última serie para superar a Chase Elliott, que quedó en segundo lugar. Con esto logró su quinta victoria en el óvalo de Richmond, de 0.75 millas y la número 46 en la serie de NASCAR, con lo que quedó empatado con el miembro del Salón de la Fama, Buck Baker en el puesto número 15 de toda la historia.

Busch dijo que creía que la diferencia habían sido los ajustes al auto. “Definitivamente es maravilloso haber ganado tres carreras seguidas…Lo hicimos también hace un par de años y ahora no sé si podemos lograr cuatro. Es difícil competir en Talladega, con una racha así y terminar en Victory Lane, pero vamos a hacer todo lo que podamos para tener esa oportunidad”, agregó.

El piloto arrancó desde la posición 32; en la historia de Richmond, nadie había ganado desde una posición de arrancada más profunda. Clint Bowyer tenía el récord desde el puesto 31 en 2008.

En el tercer puesto quedó Hamlin, seguido por Joey Logano, quien ganó las dos primeras etapas.

Por su parte, el piloto mexicano para Joe Gibbs Racing, Daniel Suárez quedó en la posición número 10, en la carrera que duró 3 horas, 08 minutos y 01 segundo.

Wild finish! Happy to get a top 10 with the @ARRIS #Camry! #ToyotaOwners400 pic.twitter.com/aSO1v9oUdx

— Daniel Suárez (@Daniel_SuarezG) April 22, 2018