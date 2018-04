NASCAR: Kyle Busch gana su primera carrera de la temporada en Texas

Kyle Busch supero una accidentada O’Reilly Auto Parts 500 en el Texas Motor Speedway para lograr su primer triunfo de la temporada de la Monster Energy NASCAR Cup Series .

El piloto del Toyota No. 18 de Joe Gibbs Racing lideró 334 vueltas y contuvo los ataques finales de Kevin Harvik para sumar la victoria 44 de su carrera en la serie.

.@KyleBusch outruns @KevinHarvick late at @TXMotorSpeedway to grab his first win of the 2018 season.

