Nascar: Joey Logano gana la Geico 500 en Talladega

Joey Logano, del equipo Penske, se llevó este domingo el triunfo en la Geico 500, celebrada en el Talladega Motor Superspeedway, en una nueva carrera de la Monster Energy NASCAR Cup Series.

El piloto del carro número 22 dominó 70 de las 188 vueltas, evitó un accidente en la vuelta 165 que involucró a 14 autos y resistió el ataque final de Kurt Bush para llevarse su primera victoria de la temporada, la decimonovena de su carrera en la Monster Energy NASCAR Cup Series y la tercera en el óvalo de Alabama.

Congratulations to @joeylogano on capturing a huge #GEICO500 victory! 🏁 pic.twitter.com/fmjDro2Vil

And the 2️⃣2️⃣ now has a Talladega trio!

La carrera tuvo el característico accidente “Big One” en la vuelta 165, cuando el Chevrolet 48 de Jimmie Johnson y Hendrick Motorsports perdió el control y causó una reacción en cadena que involucró a 14 autos, incluyendo al del cinco veces ganador en Talladega, Brad Keselowski.

You knew it was coming. The Big One. pic.twitter.com/sJ1Gc1RKlk

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 29, 2018