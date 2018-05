El piloto mexicano Daniel Suárez quedó en el top 3 de la carrera de este domingo y logró igualar su mejor resultado en la serie Monster Energy NASCAR Cup.

La carrera AAA 400 Drive for Autism se realizó en el Dover International Speedway, en Dover, Delaware, y estuvo marcada por la lluvia que ocasionó un retraso de 40 minutos, informó el portal oficial de Náscar Latino.

Sin embargo, el óvalo volvió a encenderse y tuvo como ganador a Kevin Harvick, del equipo Stewart-Haas Racing, quien cruzó la meta con 7.450 segundos.

Harvick lideró 201 de las 400 vueltas, ganó las tres etapas de la carrera y ratificó que el Ford No. 4 es el auto con mayor dominio en la serie Monster, apuntó Náscar Latino.

Great job by the @stanleytools team today! P3 at the @MonsterMile.#STANLEY pic.twitter.com/d7QZk5QqVE

— Daniel Suárez (@Daniel_SuarezG) May 6, 2018