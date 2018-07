Una mujer sobrevivió una semana luego de caer en su auto al fondo de un acantilado en Big Sur, zona costera de California, donde tuvo que beber agua a través de la manguera del radiador.

La mujer sobrevivió una semana ingiriendo agua del radiador de su SUV destrozado, dijeron el sábado las autoridades, según reseñó The Guardian. Sin embargo, CNN mencionó que la joven lo que realmente hizo fue utilizar la manguera del radiador para extraer agua de un arroyo cercano.

Ángela Hernández, de 23 años, de Portland, Oregón, fue encontrada por un par de excursionistas el viernes por la noche después de que observaran a su todoterreno Jeep Patriot 2011 parcialmente sumergido en el fondo de un acantilado de 200 pies en el área de Big Sur, precisó John Thornburg, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey.

Su desaparición captó la atención de todos después de que ella y su camioneta fuesen vistos por última vez en un video de cámara de vigilancia en una gasolinera Carmel el 6 de julio, a unas 50 millas (80 kilómetros) al norte del tramo de la autopista 1, donde fue encontrada.

Los excursionistas descubrieron que Hernández estaba consciente, respirando y con una lesión en el hombro, dijo Thornburg, de acuerdo con The Guardian.

Luego, los rescatistas lograron subirla por el acantilado y trasladarla en helicóptero a un hospital cercano.

La víctima se encontraba en condiciones estables, aunque pareció haber sufrido una conmoción cerebral durante la colisión, agregó la policía en un comunicado.

Hernández le dijo a los investigadores que se desvió para evitar golpear a un animal en la carretera y cayó sobre el acantilado al norte de Nacimiento Fergusson Road.

Ella sobrevivió “bebiendo agua del radiador de su vehículo”, indicó la policía.

Por lo general, la caída o la corriente del océano representa el mayor problema, pero Hernández tuvo la suerte de sobrevivir a ambos, comentó Thornburg.

Cuando se estrelló, la joven viajaba por carretera desde su casa en Portland a la de su hermana Isabel en Lancaster, condado de Los Ángeles.

“Mi hermana sobrevivió sola siete días a 200 pies (61 metros) en un acantilado en HW1”, dijo su hermana Isabel Hernández en una publicación en Facebook este sábado. “Esto es muy traumático y será un lento proceso de recuperación”, apuntó.

We are trying to help a family find Angela Hernandez, a 23 year old from the Portland area. She was traveling from Oregon to Southern California to visit family when the family suddenly stopped hearing from her. She was last heard from in HMB and is driving a wht Jeep. More on FB pic.twitter.com/68usKkEK3w

— San Mateo County S.O (@SMCSheriff) July 9, 2018