Una mujer está en estado de shock luego de recibir una placa de discapacidad para su suegra casi cinco años después de su muerte.

La nativa de Stoughton, Linda Guertin, dijo que su suegra, Emily, era legalmente ciega y no podía conducir, por lo que tendría una placa para cuando hiciera viajes con su familia o amigos. Pero Emily murió en 2013.

“Serán cinco años (de su muerte) el próximo mes, en octubre”, comentó Guertin, quien recibió una carta en nombre de su suegra del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts (RMV), renovando su placa de discapacidad.

“Sí, la extrañamos muchísimo, pero ¿por qué el estado aún está haciendo esto?”, cuestionó Guertin. “No puedo entender por qué sucedió, realmente no”.

Guertin contactó a Boston 25 News luego que un informe sobre una auditoría estatal revelara que el RMV emitió 1,905 licencias a personas fallecidas.

“Qué irónica es esta (situación) para que esto llegue por correo, y luego escucharlos hablar sobre este (tema) en línea”, dijo Guertin.

La auditora estatal, Suzanne Bump, culpó del problema a la incapacidad del RMV para usar correctamente una base de datos federal.

