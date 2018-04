Una mujer de Houston, Texas, le prendió fuego a su automóvil estando dentro del vehículo con sus tres hijas pequeñas, informaron las autoridades.

La mujer fue detenida tras ocurrir el suceso el domingo a la noche en Houston en que ella estaba en un autolavado con sus hijas de 9, 11 y 13 años, informó la vocera policial Jodi Silva.

Southwest officers are at the scene of an incident where witnesses reported a mother tried to burn a car while inside with her three daughters 9, 11 and 13. Witnesses intervened and the female fled on foot with the children. pic.twitter.com/wiQItkSeos

— Houston Police (@houstonpolice) April 23, 2018