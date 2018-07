La incertidumbre reina en un suceso que ha llamado la atención de la policía, luego de que una cámara de seguridad registrara el momento cuando una mujer cae de una camioneta en marcha y el conductor muestra una extraña reacción.

Al igual que las autoridades, los conductores que presenciaron el incidente a las 4.00 de la tarde del lunes pasado en E. 131 Ave y la N. 15th St., en Tampa, Florida, también quedaron sorprendidos, indicó El Nuevo Herald.

Según se aprecia en un video difundido en Twitter por la cuenta del Departamento de Policía del Condado Hillsborough, una mujer cae de una camioneta negra en plena intersección.

La mujer, quien parecía estar inconsciente, quedó en medio de la carretera durante varios segundos, hasta que el conductor la buscó.

WARNING DISTURBING VIDEO- We Need Your Help! Do you know who this is or recognize this vehicle? Detectives need to find the person who fell out of this Ford Expedition at E. 131 Ave. and N. 15th St. yesterday to determine her well being. Please call 813-247-8200 with information. pic.twitter.com/uznhrf0P2L

— HCSO (@HCSOSheriff) July 3, 2018