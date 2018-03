Un vídeo que muestra el accidente del Uber el pasado domingo en el que perdió la vida una mujer al ser embestida por un vehículo autónomo de la compañía , fue dado a conocer hoy por la policía de Tempe, Arizona.

Una corta secuencia muestra la vista exterior del transporte de Uber en el momento en que impacta a una persona que caminaba junto a una bicicleta, pero en ese instante se corta la grabación. Se mostró así a los medios debido a la magnitud gráfica del impacto, según detalló mediante un comunicado hoy la policía de Tempe.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

— Tempe Police (@TempePolice) March 21, 2018