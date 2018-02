Un fatal accidente entre un auto Chevrolet Corvette y un Kia Sorento ocasionó que dos personas murieran al instante este viernes.

La colisión ocurrió esta mañana en Cliffdale Road, cerca de South Reilly Road, en Fayetteville, condado Cumberland, en Carolina del Norte.

Los oficiales de la Unidad de Tráfico del Departamento de Policía de Fayetteville indicaron que el conductor del Chevrolet Corvette 2006 era Jerome R. Simmons, de 43 años, quien se trasladaba junto a Stephen C. Borth, de 22 años. Ambos murieron en el sitio del suceso, reportó el organismo a través de un comunicado de prensa.

Traffic Alert: Traffic Fatality on Cliffdale Rd just past S Reilly Rd. Traffic Unit is on scene investigating. We will provide updates as we receive them. pic.twitter.com/49yRcDTLhK

— Fayetteville Police (@FayettevillePD) February 16, 2018