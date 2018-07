Un padre de Nueva Jersey y sus cuatro hijas murieron en un brutal choque en el que su madre resultó herida, así como los pasajeros de otros dos vehículos involucrados en la colisión.

La mujer de 53 años permanece en un hospital, pero sus heridas no amenazan su vida, señaló hoy el periódico NJ.com, citado por EFE, que indicó además que la policía estatal del vecino estado de Delaware, donde ocurrió el accidente en la tarde del viernes, continúa con la investigación.

La policía de Delaware explicó hoy en un comunicado que el brutal choque ocurrió a las 3.45 de la tarde de ayer cuando una camioneta, que conducía un hombre de 44 años y por razones que aún se desconocen, atravesó el área verde que divide los carriles, rozó un coche y luego impactó el vehículo Toyota Siena donde se trasladaba la familia.

North Jersey father and his 4 daughters die in horrific Delaware crash – https://t.co/GBeq9eNvtC https://t.co/6ELvvPZi9I pic.twitter.com/Gbdltl1S64

