Fallece en Culiacán, Sinaloa @jorgevalenzuelaoficial, alrededor de las cuatro de la madrugada de este domingo, el cantante de música grupera conducía su vehículo cuando perdió el control impactando a una palmera perdiendo la vida instantáneamente 🙏 Le enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos #QEPD

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Jul 8, 2018 at 9:02am PDT