Modelo australiana muere calcinada dentro del auto que había comprado hace 6 días (FOTOS)

Apenas habían pasado seis días de que la modelo Bree Keller había comprado el auto de sus sueños, un Nissan GTR que le costó 200,000 dólares. Pero finalmente el vehículo se convirtió en la peor de sus pesadillas, al morir calcinada en su interior.

La famosa modelo de bikinis de origen australiano viajaba junto a sus hermanos Steve y Jeff Nasr, que quedaron atrapados en medio de las llamas, luego de que el deportivo girara en el aire y se impactara contra el pavimento por el lado del techo. Los acompañaba otro amigo, Joseph Bengala, quien se recupera de las quemaduras graves en un hospital de Sydney.

Bree Keller was faced with two seemingly harmless options the night she died. https://t.co/3lrAoeIfae

Los hechos se registraron cuando los jóvenes regresaban de una salida nocturna, a eso de las 3:00 de la madrugada, mientras transitaban por el distrito comercial de la capital australiana.

Según reportó el sitio de noticias Infobae, el estado de los cuerpos impidió que los padres de las víctimas pudieran identificar a sus hijos. Fue necesario esperar los registros dentales y médicos de la modelo, para confirmar que coincidían con su ADN.

The family of Narrabeen woman Bree Keller who died in a fiery crash on the weekend say they have no idea why she was in the car. #7News pic.twitter.com/Avuruxeph0

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) September 13, 2017