México lo rechazó y EEUU lo convirtió en millonario al construir estos vehículos

El mexicano Jordi Muñoz tenía un sueño y muchos obstáculos para alcanzarlo. En especial, el rechazo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que en dos oportunidades le negó la opción de estudiar ingeniería. Un día decidió marcharse a EEUU y, como típica historia del sueño americano, se convirtió en millonario al construir vehículos voladores.

Desde pequeño Jordi tuvo que lidiar con los problemas, fuesen personales, académicos o laborales.

En una entrevista con Forbes tiempo atrás, Jordi, ahora de 30 años, dijo que su padre siempre le recordaba todo lo que había conseguido a sus 20 años, mientras él no tenía ni cómo pagar sus estudios.

El primer trabajo de Jordi fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde desempeñaba cualquier rol, comentó.

Después laboró en un café internet cerca del Zócalo, donde pudo hacer lo que realmente le gustaba: estar en contacto con las computadoras.

Y es que Jordi tenía una enorme curiosidad por la electrónica y siempre quiso involucrarse con la aeronáutica, recordó su mejor amigo Guillermo Romero.

Sin embargo, a la propietaria del café la asesinaron y Jordi quedó desempleado una vez más.

Después, a través de un familiar, consiguió una vacante en un consorcio en Ciudad de México vinculado con la tecnología, lo que lo hizo sonreír.

A sus 18 o 19 años, indicó, el IPN lo rechazó por primera vez. Más tarde repitió el examen y recibió su segundo no.

“Lamentablemente en ese entonces era la única escuela que tenía aeronáutica. O sea, a mí no me interesaba el ‘Poli’, me interesaba la carrera”, expresó a Forbes.

Con pesar, a los 20 años se marchó con su madre a Tijuana y, con sus ahorros, logró montar un negocio de mariscos, en el que también vendía tacos de pescado en la calle.

Cuando el padre se enteró, le dijo a Jordi que no lo había educado para eso y se lo llevó a la casa donde había crecido en Ensenada. Pero no duró mucho tiempo ahí, porque la madrastra no lo quería.

Mientras pensaba cómo forjar su futuro, Jordi se enamoró y pronto le dieron la noticia: serás papá.

Para evitar mayores conflictos con su progenitor, el mexicano se marchó con su pareja a EEUU, donde empezó de cero.

Como no consiguió trabajo, se sumergió en su pasión: los estudios y las computadoras.

En Internet aprendió sobre los microcontroladores y, al cabo de un tiempo, compró una plataforma que le permitía crear en su casa el dispositivo que quisiera.

“Me di cuenta de que podía hackear mi Nintendo Wii para sacarle los acelerómetros y poderlos interfacear; obviamente, porque los acelerómetros costaban una feria”, manifestó Jordi, según la reseña de Forbes.

Poco a poco, el mexicano comenzó a experimentar más y utilizó los acelerómetros para controlar, estimar orientación y estabilizar un helicóptero de juguete que se le había atravesado en el camino.

Lo hizo. Documentó todo el proceso y lo publicó en Internet, donde recibió llamadas de varios países.

Así conoció gente importante, como los directores de una empresa suiza que lo becaron y enviaron para allá.

Un año después, tras aburrirse en Suiza, volvió a EEUU y se asoció con una persona que lo había contactado por correo para fabricar el vehículo de sus sueños: un avión robot.

Tras ensayo y error, en 2009, después de un año de labores, Jordi presentó su primer avión robótico, lo que condujo al nacimiento de 3D Robotics, una fábrica de drones no militares con reconocimiento internacional.

La empresa posee más de 150 empleados en Berkeley, San Diego y Tijuana, y desarrolla sistemas de control de aeronaves para que vuelen de manera autónoma.

Ahora 3D Robotics factura millones y millones de dólares al año. Y nos hace pensar: ¿qué dirán las autoridades educativas que no le permitieron estudiar en México?

