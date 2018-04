Más de una docena de camiones formaron línea debajo de un puente en una sorprendente maniobra de los conductores para evitar que un hombre se suicidara.

El suceso ocurrió en la Interestatal 696 de Detroit este martes, luego de que los camioneros actuaran rápidamente para ayudar a un hombre quien trataba de lanzarse del elevado, de acuerdo con varios informes, reseñó WSB-TV.

Las autoridades habían recibido el reporte del intento de suicidio poco antes de la 1.00 de la madrugada de este marte, por lo que acudieron de inmediato a la I-696, cerca de la salida de Coolidge, informó WJBK.

Los negociadores trabajaron durante varias horas para convencer al hombre de no saltar, mientras las autoridades ordenaron a varios conductores de tractocamiones que estacionaran debajo del puente, según la referida estación de noticias.

La Policía del estado de Michigan compartió una imagen del momento cuando 13 camiones formaron línea, uno al lado del otro, en la carretera interestatal, en caso de que el hombre saltara.

“Esta foto muestra el trabajo que los patrulleros y oficiales locales hacen para servir al público”, dijo la policía el martes en su cuenta oficial en Twitter. “Pero también en esa foto hay un hombre quien lucha con la decisión de quitarse la vida”, agregó.

Luego, el hombre, quien no fue identificado, optó por bajar del borde del puente gracias a los esfuerzos combinados entre la policía y los camioneros, informó The Detroit Free-Press.

Este último portal también indicó que Chris Harrison, quien dijo haber sido parte de la ‘pared de camiones’ tras compartir algunas fotos en la página de Twisted Truckers en Facebook, contó que el acto de heroico de los camioneros sucedió entre la 1.00 y 3.00 de la madrugada.

Harrison relató que después un agente de la Policía de Caminos se acercó a cada camión, estrechó la mano de sus conductores y agradeció a cada uno por su contribución.

“Recuerde que hay ayuda disponible a través del National Suicide Prevention Lifeline al 1-800-273-8255”, escribió la policía estatal en Twitter.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o

— MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) April 24, 2018