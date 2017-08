Maripily confiesa desde auto y al borde del llanto, atravesar por difícil momento (VIDEO)

A bordo de un auto Maripily hizo una confesión en medio de lágrimas. Y es que en una entrevista con Quique Usales, la boricua abrió su corazón y lloró al hablar de su hijo Joe Joe que próximamente la abandonará para irse a la universidad.

En las imágenes se ve cómo el reportero pasó por ella en un auto donde además de platicar, Maripily no pudo evitar que sus ojos se le llenaran de lágrimas de Joe Joe.

Cuando Quique le preguntó si es verdad que su hijo se cambia de colegio y se muda de ciudad, ella contó que efectivamente va para su segundo año de High School.

“Yo sé que va a ser bien difícil. Sinceramente sé que va a ser un golpe bien fuerte y yo estoy acostumbrada a sentir mi casa con mi hijo y va a ser difícil para mí acostarme y no darle el beso al nene. Yo vivo para él”, dijo al borde del llanto.

Para la boricua es un momento complicado pues ella siempre ha salido adelante junto a su único hijo, José Antonio García, mejor conocido como Joe Joe.

“Joe Joe llega a mi vida en un momento difícil, que fue cuando mi mamá (Pilar Borrero) murió, me la atropelló un carro”, dijo en una entrevista con Univision Entretenimiento.

“Yo no me preparé para que él se fuera tan temprano, no me preparé para esto. Es un golpe bien fuerte que me da la vida porque yo sabía que en algún momento se tendría que ir, pero no ahora, a los 16 años, se me fue antes”, explicó la boricua.

“Mamá se queda sola. No es lo mismo levantarte y ver a tu hijo al lado tuyo o acostarte y darle su beso de buenas noches… Ahora me voy a tener que acostumbrar a verlo los fines de semana nada más y eso, si no se enamora, porque si se enamora entonces mamá vendrá siendo una segunda parte en su vida”, agregó.

También en un video que ella misma publicó en su Instagram se puede ver cómo lo deja en su nueva habitación de la escuela: “Ya le dejé su cuarto organizado junto a la nana que me ha ayudado mucho y ha sido una madre para mí y un ángel para mi hijo. Es fuerte sentir lo que siento de verdad mi cara lo dice todo. Traté de que no se me saliera ninguna lágrima frente a mi hijo y sus compañeros para que él no se me pusiera triste. Se me creció mi hijo y hoy entendí que son prestados nuestros hijos y que cuando deciden su camino tenemos que apoyarlos”.

Y agregó: “aquí estaré velando y apoyándote en todo mi niño bello y como quiera para mí sigues siendo mi bebé grandote. Mamá estará bien y ahora es tiempo para continuar lo que deje en mi vida sin terminar para darte tu tiempo que te tocaba. Mucho éxito mi #tenista favorito. Gracias Dios por dejarme vivir este momento… Por favor déjenme llorar y votar este sentimiento que siento en estos momentos…”.

