CUANDO LE DIGAS GORDA A UNA PERSONA … RECUERDA QUE ELLA PUEDE BAJAR DE PESO ….. EN CAMBIO TU CEREBRITO NO TE VA A CRECER NI CON EL AIRE DE LA ROSA DE GUADALUPE . 😂 ME ENCANTA MI SUÉTER DE @timelosangeles INSPIRADO EN SAN VALENTÍN ❤️️ #makeupismybae 💕 Hair by @pelos_de_eloteee

A post shared by Mayeli (@mayelirivera) on Feb 7, 2017 at 10:53pm PST