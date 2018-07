Yo solía andar por la calle como si fuese una CHINGONA yo me sentía capaz de lograrlo en cualquier aspecto de mi vida , tal vez aun no lo logro pero lo que si se es que ….. Quiero a mi alrededor gente que se imagine lo grande que pueden llegar a ser, y que luego de trabajar tan duro …. esa mentira se vuelva REALIDAD 🎈 #TheSkyIsTheLimit 💫 FELIZ 4 DE JULIO A TODOS ! ESPECIALMENTE A TODAS ESAS PERSONAS QUE COMO YO …. ESTAMOS EN UN PAÍS QUE NO ES NUESTRO … PERO CON NUESTRO TRABAJO DEMOSTRAMOS QUE NO SOMOS UN ESTORBO, SOMOS GENTE TRABAJADORA QUE MERECE ESTAR EN ESTE …. Y EN TODO EL MUNDO 🌍.

