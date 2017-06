Lupillo prefiere autos con mano de obra mexicana, pero su sobrina Chiquis apunta ‘a lo gringo’

El cantante mexicano Lupillo Rivera tiene un garaje envidiable, con autos y trocas exclusivas. Y su sobrina Chiquis Rivera, también cantante, puede darse el lujo de mostrar poderosas ‘naves’. ¿La diferencia? El primero prefiere el estilo mexicano, mientras que la segunda parece optar por lo gringo.

Hace poco Lupillo entregó su preciada troca Chevrolet GMC 1954 a Martín Vaca, líder de un taller en Guadalajara famoso por su programa Mexicánicos, transmitido por Discovery Channel.

“(Me) dije: voy a traer mi camioneta pa’ que me haga usted el arreglo, especialmente todos mis paisanos mexicanos, todas las manos mexicanas que chambean aquí. A mí me da mucho orgullo que este proyecto fuera hecho por manos mexicanas, y voy a poder decir ‘made in México’”, comentó en aquel entonces Lupillo.

Así, la camioneta Chevrolet GMC restaurada por hispanos es uno de los trofeos más adorados de Lupillo, por lo que muchos fanáticos aplauden sus gustos.

En el otro garaje está Chiquis, quien al parecer prefiere los autos con estilo americano, en especial deportivos de marcas como Ford.

De hecho, dos semanas atrás Chiquis publicó en su cuenta en Instagram que tenía un ‘crush’ con un… ¡Ford Mustang!

Las numerosas imágenes de la cantante junto a ‘bestias’ del asfalto han ocasionado que algunos seguidores la critiquen por malgastar la herencia de su madre Jenni Rivera.

Sin embargo, Chiquis no presta atención a comentarios malintencionados y sigue, al igual que su tío Lupillo, disfrutando la pasión del mundo motor.

