La comediante mexicana Lucila Mariscal sostuvo una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en la que reveló una de las peores tragedias a las que se ha enfrentado a lo largo de su vida.

‘Doña Lencha’ como se le conoce a Mariscal contó que su hijo menor desapareció hace unos años y hasta la fecha no sabe nada de él: “Mira si yo menciono a qué se dedicó, me da hasta miedo… Me da miedo porque él trabajaba para la… muchas dependencias, no hablemos de eso por favor…”, a lo que el periodista le aseguró: “Yo voy a respetar lo que tú quieras, no te invité para no hacerte sentir mal…”.

La entrevista que Lucila ofreció para el programa ‘El minuto que cambió mi vida’ se llenó de emotividad al hablar sobre el secuestro de su hijo menor: “Él sabía que iba a pasar alguna vez, él me lo dijo. Me dijo: ‘Un día o el otro me van a encajuelar, y me van a desaparecer madre, pero lo que yo hago es por mi familia y por muchas familias más…”.

Adolfo Infante la cuestionó sobre si se encontraba con su hijo esa noche antes de la desaparición cuando sonó su teléfono: “Sí, yo lo oí decir ¿está bien mi comandante? Voy para allá, y entonces se puso libido, me acuerdo tan bien… tuvo un cambio radical, se demacró y me dijo: ‘ahorita vengo madre, hay te encargo a mi mujer y a mis hijos’. La actriz contó que eso sucedió a las 10 de la noche y su hijo le comentó que no se saldría, pero no se tardaría, sin embargo, ya no regresó.

El relato continuó: “Como a las dos de la mañana me desperté con un desasosiego muy especial, salí a la sala y vi todas las luces prendidas y vi la luz de la recámara de mi nuera prendida y la oí llorando, entonces entro a la recámara y le pregunto por Andrei y me dice que no había regresado, empezamos a llamarlo y no contestaba y pues ya no contestó nunca más…”.

Como uno de los tantos casos de desaparición en México, Lucila Mariscal acudió a las autoridades pero aseguró que todas las dependencias policíacas la ignoraron, incluso mencionó que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, se negó a recibirla y le envió a un agente para decirle: “Mejor no le busque”, sin embargo ella continuó investigando sobre el paradero de su hijo hasta dar con un sujeto que le dio información sobre cómo lo encajuelaron y hasta la amenazó de muerte, pero ella respondió: “¿Qué me vas a hacer, me vas a matar? Si ya estoy muerta en vida, entonces le menté la mad.. viéndolo a los ojos sin ningún temor de nada”.

La comediante aseguró que se dio cuenta que estaba exponiendo a su familia a ser blanco de ataques, por lo que decidió dejar de buscar y acercarse a Dios, por lo que se siente un poco más reconfortada.