Los ‘monstruosos’ vehículos de los carteles mexicanos

Históricamente, uno de los principales flagelos de México han sido los temibles carteles de drogas que han sabido crear ‘monstruosos’ vehículos para enfrentar a las autoridades.

Los primeros vehículos de combate modificados fueron construidos por el cartel de Los Zetas, que blindó camiones para que fuesen capaces de soportar el impacto de ametralladoras y granadas, indicó el medio RT.

Decenas de esos monstruosos vehículos han sido confiscados por la policía mexicana a lo largo de varios años.



En el estado Michoacán, agregó RT, los miembros del cartel de los Caballeros Templarios también construyeron sus propios camiones para los enfrentamientos.

Los vehículos decomisados por las autoridades han permitido identificar la manera en que los delincuentes los construyen, y el diario ‘Global Post’, enumeró varias características.

Cuando detuvieron a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, los agentes confiscaron toda su colección automotriz, donde había deportivos, clásicos y camionetas blindadas listas para la guerra.

Al igual que esas mafias, muchas otras en el país azteca poseen vehículos especiales para enfrentamientos. Sin embargo, las autoridades también han salido al frente y han diseñado varias ‘naves’ para acabar con la delincuencia.

Mexican vigilantes are building scrap tanks and using sand as armor in fight against cartels http://t.co/NHWH8syrgK pic.twitter.com/wCvXZ8DUTn

— Alex Horton (@AlexHortonTX) 2 de octubre de 2014