Locutora en Texas realiza el “Chona Challenge” y es arrestada (VIDEO)

El video ya se había hecho viral, pero ayer se supo que fue la locutora en Texas, Denisse “La Ronca” García, la mujer detenida mientras practicaba el “Chona Challenge”. Además de realizar el reto en una vía pública, no llevaba licencia ni seguro de auto al momento de ser detenida por la policía.

Denisse “La Ronca” García, locutora de radio de la estación “La Ley” fue detenida por un alguacil del condado de Hidalgo, Texas, cando esta respondía al reto que le había impuesto su hija de realizar la “Chona Challenge“.

Se escucha en el video cuando el agente le indicó a la comentarista de radio que fuera más conciente la próxima vez, ya que ponía en riesgo no sólo su vida, sino la de otras personas que circulaban por la carretera en donde realizó el reto.

Chequen lo que le sucedió a nuestra compañera Ronca. Que sirva de lección, no lo intenten porque ponen en riesgo su vida y la de los demás. (El video lo obtuvimos de su cuenta personal). Seguiremos informando. #Ronca #LaChonaChallenge #LaRonka #LaRonca Posted by La Ley 102.5 y 92.7 on Wednesday, August 1, 2018

La deteción de la locutora por practicar el ‘challenge de La Chona’

“Me estoy conectando porque mi ‘huerca’ me está retando a hacer el ‘challenge de La Chona’, no quiero, pero se me hace que sí lo voy a hacer”, aseguró García en el video que se hizo viral.

Seguidamente la locutora salió de su auto y comenzó con el reto. Apenas iniciaba con el baile, se percató que un policía estaba detrás de ella, por lo que de manera rápida subió a su vehículo. Sin embargo, fue alcanzada por el representante de la ley.

La locutora trató de justificar su acción argumentando que todos estaban practicando el reto. Mientras era esposada, el oficial le aclaró: “El hecho de que todos lo estén haciendo, no quiere decir que usted también lo tenga que hacer, por favor sea más consciente la próxima vez”.

