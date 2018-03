Un joven llenó un auto con nada más y nada menos que 1,000 hamburguesas de la famosa Cajita Feliz de McDonald’s por una noble causa que conmovió a los usuarios en redes sociales.

El reconocido youtuber Derek Deso publicó un video en el que explica que decidió comprar mil hamburguesas de la Cajita Feliz para obsequiárselas a las personas sin casas que duermen en las calles del centro de Los Ángeles.

Para lograr el objetivo, Derek tomó el Toyota Camry de su madre y, literalmente, lo llenó de las hamburguesas de la Cajita Feliz, tanto así que casi no quedó espacio para ocupar los asientos del vehículo. Incluso la maleta quedó repleta del producto de McDonald’s.

La madre de Derek resultó sorprendida al observar su coche lleno de cajas, pero al enterarse del motivo, de inmediato le dijo a su hijo: “Dios te bendiga”.

“Doy gracias a Dios todos los días por ponerme en la posición de dar. De esto se trata el ser persona. Reparte el amor y no el odio”, escribió Derek en su canal en YouTube.

El noble gesto hizo que miles de usuarios agradecieran la ayuda que Derek ofrecía a los indigentes, quien se notaron felices al recibir las hamburguesas.

En la publicación en YouTube, algunos seguidores comentaron: “Esto me hizo llorar, chicos, me hicieron todo el día con un poco de amabilidad”, “lloré porque esto es reconfortante y no muchas personas tienen grandes corazones, así que bendiciones para ti y tu familia”, “eres muy buena persona, Derek”, “agradezco por los indigentes, voy a rezar”, “una gran causa”.