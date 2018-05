Un reconocido líder político estrelló su auto en México tras conducir en estado de ebriedad en la noche de este martes.

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Morelos, Alberto Martínez, conducía su auto en estado de ebriedad, impactó contra la reja de la agencia Cadillac y derribó un letrero del ayuntamiento de Cuernavaca, informó El Universal.

Un reporte de la Policía de Tránsito municipal indicó que alrededor de las 20:15 horas el líder del priismo morelense manejaba su coche Audi, color plata, sobre la avenida Río Mayo, pero debido a su avanzado estado etílico chocó contra la reja de la agencia automotriz.

¿Qué pasó luego de que el líder político estrelló su auto?

Tras el accidente, se registró un altercado con las autoridades.

Según El universal, los oficiales de Tránsito acudieron al lugar y detuvieron a quien se identificó como “diputado Luis Alberto Martínez González”.

Hasta ese sitio también llegaron los escoltas del legislador y trataron de impedir la detención, por lo que los oficiales de Tránsito pidieron el apoyo de la Policía de Mando Único.

Muy buenas noches me permito informar atentamente a los medios de comunicación que el día de mañana a las 7:30 a.m. en la conferencia diaria que se realiza en la sede del partido se fijará posición pública sobre los sucesos de hoy @JuarezCisneros @JoseAMeadeK — Jorge Meade Ocaranza (@Jorge_Meade) May 9, 2018

Una hora después de los hechos, el candidato del PRI a gobernador, Jorge Meade Ocaranza, publicó en su cuenta de que mañana (hoy) fijaría posición pública sobre los sucesos protagonizados por su líder del Comité Directivo Estatal, y de manera extraoficial había trascendido que el presidente estatal del PRI sería sustituido en el cargo. Y así fue.

Luego de que el líder político estrelló su auto, la acción fue grabada con celulares, lo que ocasionó que el video se difundiera en portales de prensa y redes sociales.

En YouTube, algunos usuarios escribieron: “Qué fino personaje”, “la prepotencia como siempre, y eso que no es cargo público. Imagínatelo de diputado mínimo. Ya basta de abusos”.

Y en la publicación de Ocaranza en Twitter, otro internauta se limitó a responderle: “No puedes permitir esto”.

Político despedido

Este miércoles, se confirmó que Martínez fue retirado de su cargo por petición de Ocaranza.

El cese del líder político ocurre en medio de una severa crisis que afecta al priismo local y que lo coloca en cuarto lugar en la contienda por la gubernatura, apuntó El Universal.

Momento justo cuando Alberto Martínez, Presidente del #PRI en #Morelos, se sube a una camioneta negra, está presuntamente involucrado con un accidente ocurrido sobre la Av. Río Mayo en #Cuernavaca pic.twitter.com/8iJkvusu2H — Encuestados_Mx (@Encuestados_Mx) May 9, 2018

“La conducta de Alberto Martínez no me representa, no representa los 38 años que tengo de trabajo al servicio de los más necesitados, al servicio de Morelos. Tampoco representa a miles de priistas que todos los días trabajan con entrega para construir un mejor estado para todos”, dijo Ocaranza en conferencia de prensa.

Afirmó que solicitó a Martínez su separación del cargo, además de pedirle a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional que este hecho sea tratado con el mayor rigor, en apego a sus estatutos.