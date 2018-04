Las licencias de conducir en Mississippi ahora destacarán en letras rojas mayúsculas cuando el titular no es ciudadano estadounidense con la frase en inglés “NON-US CITIZEN DRIVER LICENSE”, informa el sitio de noticias Jackson Free Press News.

La medida obliga a residentes como Abigail Piña Mandujano a llevar consigo su visa cada vez que conduce ya que, en caso de ser detenida por la policía, la licencia no es suficiente para comprobar su estado migratorio.

Abigail Piña Mandujano had to start carrying her visa with her when she drives because her license is not enough to fend off questions from law-enforcement officials at roadblocks, she says. #Mississippi #immigration #msleg https://t.co/ZIGWKiFmEY pic.twitter.com/3TVItyaH5J

