Le regalan un Lamborghini por cumplir 16 años y ella ¡lo odia! (VIDEO)

Una chica cumplió 16 años y su padre tuvo la genial idea de regalarle un Lamborghini, pero su respuesta sorprendió a todos: odia el auto.

En un video publicado hace unas semanas por varios canales en YouTube, se escucha a un hombre decir que una compañía de transporte llegó tarde con el regalo de su hija, por lo que decidió buscar algo más para compensarla.

El hombre, quien graba la acción, le muestra las llaves del coche a la adolescente, quien sale de casa emocionada, pero al ver un Lamborghini Countach se molesta.

La chica exclamó que no quería un auto “dinosaurio” del que se burlarían sus amigos, sino un Lamborghini Aventador de color blanco, por lo que le reclama a su padre en varias oportunidades.

Al parecer, el video original, que posee más de 200,000 reproducciones, fue publicado por el usuario Joe Brown, quien escribió en la descripción: “Pensé que le gustaría. Digo, puedes aprender en un auto usado, luego obtener uno nuevo en un año más o menos, ¿verdad? Oh, bueno. Error de padre, supongo”.

La grabación ha recibido más de 1,700 comentarios de usuarios, entre los que se leen: “es una cazafortunas”, “¿el mejor regalo para una niñita como esta? Mejor esterilízala”, “esto tiene que ser falso”, “yo tomo el auto”, “si hubiese tenido un Lamborghini en mi cumpleaños probablemente me hubiese desmayado”, “es tan malagradecida”.

No sabe con exactitud si el video es real o falso, sin embargo, ¿qué opinas de la reacción de la chica?

Girl Hates The Lamborghini Her Dad Bought Her For Her 16th Birthday | https://t.co/fI4TpDryJX #Lamborghini #Lambo #HipHop #Rap #Music #NewMusic pic.twitter.com/k3YWAtedDs

— HiphopAllAround (@HiphopAllAround) 30 de diciembre de 2017