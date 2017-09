Le recuerda a su ex y por eso pone a la venta su auto (FOTO)

Cuando Lorena Morales anunció en el periódico que vendía su Kia Forte 2013, nunca imaginó que le saldrían tantos ‘dueños’ y que su publicación se volvería tan famosa.

Y es que a través de Twitter, se ha viralizado el anuncio publicado en la sección de avisos clasificados de un diario salvadoreño.

En el clasificado, además de especificar que el Kia Forte es modelo 2013 y cuenta con cuatro puertas, Lorena agregó una frase que lo volvió viral: “Remato porque me recuerda a mi ex”.

Por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar y según diarios locales, como ElSalvador.com, la mujer ha recibido infinidad de llamadas.

La mujer de 35 años terminó por confesar que hace un año se separó de su esposo y aún continúa en trámites de divorcio.

“Me estoy divorciando y quiero deshacerme de todo lo que me lo recuerda. Mi esposo me lo regaló cuando nació nuestra hija y ahora me lo quiere quitar”, dijo.

Morales también confesó que mantuvo su vehículo en un lote de autos durante ocho meses, sin poder venderlo, por lo cual se le ocurrió la peculiar idea, después de ver un anuncio muy similar durante un viaje que realizó por Cancún.