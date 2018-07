Las estrepitosas caídas del Kiki Challenge, el reto de salir del auto a bailar

Actores, cantantes, deportistas, policías, soldados y… gente que al parecer no piensa muy bien lo que hace. El Kiki Challenge, el nuevo reto viral que se ha popularizado en varios países, también ha ocasionado estrepitosas caídas.

Desde hace unas semanas, las redes sociales se han llenado de videos de personas quienes se han atrevido a salir de su auto para bailar al ritmo de la canción de ‘In My Feelings’, de Drake.

El reto se ha bautizado con las etiquetas Kiki Challenge, In My Feelings Challenge y Do The Shiggy Challenge, que originó Shiggy, un instagramer quien cuenta con 1,7 millones de seguidores.

Para los que tenían el pendiente como yo 😬 🤦🏻‍♂️ de cómo quedó, La Chona aquí está 👆🏼🤷🏻‍♂️😂 tag a friend #kikichallenge #latinasbelike #lachonachallenge 🤣 pic.twitter.com/E2MuPqzhdJ — SERIO, (@SerioSoldadoJ2) July 20, 2018

Y lo que empezó Shiggy como una publicación divertida para su cuenta personal se ha convertido en un fenómeno mundial que lo llevó a conocer al mismo Drake hace unos días.

El baile se caracteriza por los movimientos de cruzar las piernas, formar un corazón con las manos y hacer ademanes como si se moviera el volante de un carro.

Algunas de las estrellas que se han sumado al Kiki Challenge han sido Marcelo, jugador del Real Madrid; Millie Bobby Brown y Noah Schnapp, actores de Stranger Things; Ciara, cantante, y el actor Will Smith, quien utilizó drones para grabar su baile en el techo de uno de los arcos del Puente de las Cadenas, en Budapest.

Pero también está el otro lado de la moneda: el riesgo del baile.

Aunque en el clip original solo se observa a Shiggy bailar en la calle mientras algunos autos pasan detrás, los usuarios han añadido maniobras riesgosas como mantener el vehículo en marcha.

En varios casos, que también se han viralizado en las redes por las parodias que han creado, se ha observado cómo hombres y mujeres se bajan del auto para bailar mientras el vehículo continúa en movimiento.

Descender o subir con el carro en marcha ha generado estrepitosas caídas que, aunque han desatado la risa de muchos, también han preocupado a muchos otros.

Así que si piensas hacer el Kiki Challenge, evalúa muy bien las posibles consecuencias.