Sin dudarlo ni un momento, Larry Hernández se subió a su troca y se llevó a toda su familia rumbo a la frontera con México.

Y es que el cantante de regional mexicano quería ver a su hermano Freddy, a quien no ha podido ver debido a que tiene prohibido salir de EE.UU. luego del pleito legal en el que se vio involucrado al ser acusado de secuestro por un empresario y hasta fue a dar a la cárcel.

“Mi carnal no conoce a mis hijas, así que para mí va a ser un placer enorme llevárselas”, dijo el cantante durante el episodio más reciente de su reality Larrymanía.

Acompañado de su pareja Kenia, sus hijas Daleyza y Dalary y otros amigos, Larry viajaba en el asiento de copiloto, desde donde les platicó que iban a “un parque que es especialmente para la migración, para eso”, es decir para migrantes que no pueden pasar al otro lado del muro para cuando menos abrazar a sus familiares.

Pero además de que Kenia cree que “Larry se va a poner un poco triste de no poder acercarse y abrazar a su hermano”, tiene otro ‘inconveniente’ para el viaje.

“Kenia se está ‘rajando’ porque dice que son 30 minutos caminando, nos estamos dando cuenta de eso, yo quiero que me acompañen, no importa que sean 30, 40 minutos, vale la pena porque voy a ir a ver a mi hermano”, explicó Larry.

“Yo espero que esto sea un error, porque yo no voy a caminar por 40 minutos”, dijo por su parte Kenia, mientras Larry insistía en que su mayor ilusión era verlo y vivir la experiencia que viven muchos mexicanos que no tienen documentos y no pueden cruzar la ‘línea’ tan solo para abrazar a sus seres queridos.

Pero las críticas para Kenia no se hicieron esperar a través de YouTube, donde fue compartido el video.

Kenia preparando desayuno 🍳 A post shared by Larry Hernandez (@larryhernandez) on Feb 26, 2018 at 11:37am PST

“Ay Kenia pero si fuera un familiar tuyo no dirías lo mismo, Larry así podrá estar una hora caminando, él se la echa”, escribió una usuaria.

“Esa Kenia se pasa de floja, nada le gusta hacer, ay Larry a veces uno dice ‘la trata mal’, pero la verdad cansa su quejadera”, opinó alguien más.

“Kenia no sirve para nada, ni para limpiar su casa, es una floja Larry, no sé cómo te fijaste en esa mujer, está fea, aparte de todo se queja, Dios mío ayuden a esa mujer, please”, pidió otra usuaria de la red social.

Mientras que otra seguidora del programa opinó que es “triste en la forma que a veces tenemos que ver a nuestros seres queridos, no hay nada que impida ver a nuestra familia, así tengamos que caminar tres horas, lo importante es demostrarles cuánto los amamos y todo en vida, nunca te quedes con ganas de decirles cuánto los queremos, darles un abrazo, nunca dejar para después porque el después ya no existe y ya no hay vuelta de hoja y qué bien por ti hermoso, siempre preocupándote por tu familia, eres un gran ser humano, lástima que Kenia nada le parece, nació con mucha flojera”.