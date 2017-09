La verdadera y violenta pasión de un famoso actor hispano (FOTOS)

A Frankie Muñiz seguro lo conociste por Malcolm in the middle, una serie cómica que alcanzó fama mundial; pero tal vez no sabías que se alejó de la actuación para dedicarse a su verdadera pasión: los violentos autos de carreras.

Francisco, de ascendencia hispana y conocido en el mundo como Frankie, empezó a actuar siendo un niño en roles secundarios, pero se popularizó internacionalmente cuando interpretó a Malcolm hasta 2006, año en que finalizó el exitoso programa tras siete temporadas.

Aunque los críticos de cine dijeron en aquel entonces que era una joven promesa de Hollywood, e incluso participó en varias películas, Frankie ya sabía que le atraían más los carros que el séptimo arte.

Así que apenas terminó Malcolm in the middle, Frankie firmó un contrato para ser miembro del equipo Jensen Motorsport. Y así, poco a poco, se adentró cada vez más en el mundo motor.

Frankie, ahora de 31 años, además de jugar golf, suele competir en eventos como la Atlantic Championship, además de poseer una envidiable colección de autos, desde clásicos y deportivos hasta vehículos de carreras.