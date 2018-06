Si eres de las personas que suelen tener su carro un poco desordenado o quienes lo lavan una vez cada varios meses, tal vez no deberías transitar en esta ciudad, donde la policía detuvo a una conductora por manejar un auto lleno de basura.

Sí, como lo lees, así que probablemente debas pensarlo dos veces al momento de acumular envolturas de comidas u objetos inservibles en el interior de tu vehículo.

Según reportó El Universal, la policía del condado de Surrey, en Reino Unido, detuvo a una conductora por manejar un auto lleno de basura, lo que dificultaba su maniobrabilidad.

La policía recibió la información de que Honda CR-V estaba circulando de manera errática, por lo que procedió a interceptarlo.

Al observar el vehículo, los agentes constataron que el interior estaba repleto de objetos y basura, lo que ocasionaba que la conductora no pudiese manejar de manera adecuada.

#M25 #Reigate J8 Public reported erratic driving. Vehicle located and stopped, elderly driver failing to wear glasses as required and vehicle, well, untidy…. 😳 pic.twitter.com/DHdnS4HVvy

— RPU – Surrey Police (@SurreyRoadCops) June 28, 2018