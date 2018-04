El romance entre Kanye West y Elon Musk, CEO de Tesla, se está poniendo al rojo vivo.

El rapero y emprendedor West se ha lanzado a Twitter para alabar su automóvil de Tesla. Algunos de sus tuits fueron recogidos por Musk, el máximo responsable del fabricante de automóviles eléctricos, unas horas más tarde, según El Financiero.

“Adoro mi Tesla. Estoy en el futuro. Gracias Elon”, dijo West a sus 14.5 millones de seguidores en Twitter. Musk, que está activo en la red social, reenvió los comentarios, así como otro en el que West dice: “Este es el auto más divertido que he conducido”.

I really love my Tesla. I'm in the future. Thank you Elon. — KANYE WEST (@kanyewest) April 23, 2018

“He oído que estos (Tesla) son realmente buenos para el medio ambiente”, agregó West y finalizó el tuit con un emoji de dos manos unidas a modo de rezo.

I heard these are really good for the environment 🙏 — KANYE WEST (@kanyewest) April 23, 2018

A principios de este año, Musk dijo en una conferencia que Kanye West es “obviamente” su inspiración, según Código Espagueti, por su tenacidad y creencia en sí mismo. West es propietario de un modelo P100D S.

Entre otros de los tuits enviados por el rapero, también hace algunos chistes sobre su auto.

“Estoy supercargaaaado, a punto de llevar esto a Marte”, se lee en su cuenta.

I'm super chaaaaaarged. Bout to take this whole thing to mars — KANYE WEST (@kanyewest) April 23, 2018

West no es el primer famoso en promocionar el negocio del fabricante de automóviles. En 2015, cuando debutó el programa de entrevistas ‘The Late Show With Stephen Colbert‘, el anfitrión eligió a Elon Musk como uno de sus primeros invitados.

This is the funnest car I’ve ever driven — KANYE WEST (@kanyewest) April 23, 2018

Colbert también conduce un Tesla. Pero no todos los que pueden permitirse el vehículo están a su favor. En una entrevista de 2013 con Esquire, el actor George Clooney dijo que no estaba impresionado con su Tesla e indicó que ya no era dueño de uno.