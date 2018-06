Como si fuese una película de terror. Unas personas captaron desde su auto una invasión de insectos en una gasolinera.

El sorprendente suceso ocurrió la semana pasada en una estación de gasolina en Slidell, Louisiana, cuando una familia pasaba por el lugar, reseñó CNN.

De acuerdo con el reporte del referido medio, las impresionantes imágenes mostraron miles de efemerópteros o efímeras que viven menos de 24 horas, e incluso algunas de sus especies pueden durar solo minutos.

En esta ocasión, la invasión de insectos cubrió los surtidores de una gasolinera en la que estaba una familia.

Desde el interior del coche, un pasajero grabó la escena, mientras una niño gritaba atemorizado.

Estos insectos suelen ser atraídos por la luz, y tal vez por esa razón se congregaron en la gasolinera en Military Road, apuntó Fox 8.

El mismo portal explicó que las efímeras no son moscas, sino insectos acuáticos que representan una importante fuente de alimento para peces y reptiles.

Sus características más distintivas son sus dos o tres colas que a menudo son más largas que sus cuerpos, de acuerdo con pestworld.org.

Estos insectos no muerden ni pican, pero pueden resultar molestos para las personas, detalló Fox 8.

En otro suceso de invasión de insectos, no fueron las efímeras las protagonistas, sino las abejas.

Hace casi un mes, 3,000 abejas colmaron el auto del apicultor Wallace Leatherwood mientras conducía de Weaverville a Waynesville, en Carolina del Norte.

Mayflies by The tens of thousands attack a Slidell area convenience store day or night. Taking a look at the reasons why pic.twitter.com/vM7qv0t3nY

— Rob Masson (@robmassonfox8) May 29, 2018