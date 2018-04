Una cámara de seguridad registró el impactante momento cuando intentaron asaltar a una mujer en su auto en medio del tráfico en el centro de Greenville, Carolina del Sur.

La policía de Greenville difundió el video en el que se observa cómo un hombre quiso asaltar a una mujer en su auto, que estaba detenido en la intersección de las calles Main East North y North mientras cambiaba la luz del semáforo, reseñó WYFF News.

Según el referido medio, la policía dijo que una mujer llamó al 911 justo después de la 1.00 de la tarde del 5 de abril para reportar que un hombre intentó asaltarla.

La conductora describió al agresor como un hombre blanco, vestido con una camiseta verde y jean azul.

En el video, publicado el jueves, se aprecia cómo un hombre caminó por el medio de North Main Street hasta llegar a un vehículo estacionado por la luz roja del semáforo.

En el acto, el hombre habló con la conductora del coche durante casi 30 segundos, y luego abrió la puerta e intentó sacarla bruscamente.

Al ver que trataban de someterla, un conductor en el coche trasero se bajó para ayudarla, y en cuestión de segundos otro testigo apareció para sumarse al enfrentamiento.

Video shows man trying to carjack woman in downtown Greenville https://t.co/qvDrBPxkS5 pic.twitter.com/JYJ6SZpDAP

— NewsParot (@newsparot) April 12, 2018