Los conductores ajenos a la maniobra automotriz no podían creer lo que veían: varios jóvenes detuvieron el tráfico en un puente de San Francisco para hacer ‘donuts’, ‘rosquillas’ o derrapes con sus carros.

El “espectáculo” de derrape de autos ocurrió en pleno puente de la Bahía de San Francisco, en California, este domingo en la mañana, reportó Fox 23.

Luego de que los jóvenes detuvieron el tráfico en un puente, uno de ellos fue arrestado por las autoridades después de que su carro se quedara averiado tras presumir la maniobra.

En un video que circuló en redes sociales se apreció cómo tres autos hacían ‘donuts’ y giraban entre sí en el puente de la Bahía a las 10.45 de la mañana, mientras el tráfico se mantenía bloqueado por sus acrobacias.

At 1045 hours video taken by a passerby of vehicles stopping traffic and engaging in side show activity on the #BayBridge . San Francisco CHP units responded and took the driver of one of these vehicles into custody for reckless driving and exhibition of speed. pic.twitter.com/wJ2Q4ENoLp

De acuerdo con Fox 23, dos de los carros se dieron a la fuga antes de que pudiesen llegar los agentes de la Patrulla de Caminos de California.

Sin embargo, un tercer conductor fue arrestado al no poder escapar porque su carro se averió en el lugar. El detenido fue acusado de conducción imprudente y exhibición de velocidad, dijo la policía.

Otros autos sospechosos de participar en el espectáculo de maniobras al estilo de la saga Rápido y Furioso fueron detenidos cuando salían del puente, mencionó la policía.

Thank you to the public for calling in the crimes witnessed as well as providing us with video evidence to assist with charges filed. Again we want to remind all of the dangers involved to participants and innocent bystanders from side show involvement and reckless driving. pic.twitter.com/sgUb4IbeUf

— CHP San Francisco (@CHPSanFrancisco) August 19, 2018