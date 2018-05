Parecía una escena de película, pero ocurrió en Indiana este miércoles. Un camión de valores arrojó miles de dólares en una autopista luego de que la puerta trasera se abriese en plena marcha.

La policía estatal dijo que los conductores del camión de valores de la empresa Brinks tuvieron que recoger dinero en efectivo en una autopista interestatal en Indianápolis después de que las puertas traseras se abrieran y empezaran a volar cientos de miles de dólares, reportó Fox 5.

En el acto, otras personas saltaron las vallas de los barrios cercanos para correr hacia la carretera en busca de dinero en efectivo regado por todos lados.

Video from Jazmyne Danae shows people picking up money on the side of WB I-70 after it flew out of a Brinks truck; the truck lost $600K in cash https://t.co/t1TK7VNthh pic.twitter.com/0L78CN9DXb

El portavoz de la policía estatal, sargento John Perrine, indicó en su cuenta oficial en Twitter que los investigadores no saben exactamente cuánto dinero había en el camión cuando perdió su carga alrededor de las 9.00 de la mañana de este miércoles en la carretera interestatal 70, en el lado suroeste de Indianápolis.

Sin embargo, la cantidad se estimó en 600,000 dólares en un medio de comunicación local, detalló Fox 5.

Los oficiales bloquearon el tráfico mientras ayudaban a recaudar dinero a lo largo de la carretera.

A Brinks truck lost $600,000 in cash when its door flew open on I-70; people jumped over fences to fill their pockets with money, but ISP says they could be charged with theft https://t.co/t1TK7VNthh pic.twitter.com/ezH8CLRz4j

Perrine, según el referido medio, comentó que una cantidad indeterminada permanece sin ser encontrada, ya que algunos conductores se detuvieron para agarrar efectivo.

En una publicación en Twitter, Perrine también mencionó que cualquiera que recogiera el dinero podría ser acusado de robo, por lo que instó a contactar a la policía de Indiana para devolverlo.

Las autoridades apuntaron que sus agentes estaban revisando las secuencias de video para buscar los números de matrículas de conductores que se detuvieron para agarrar el dinero en efectivo.

A Brinks truck lost money in I-70 near Sam Jones Expressway. Troopers are investigating & following up on tips about people who stopped to take💰

Anyone who picked up money can be charged with theft

If you have money from the incident to return, contact the Indiana State Police

— Sgt. John Perrine (@ISPIndianapolis) May 2, 2018