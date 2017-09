¿Imprudencia? Enrique Iglesias conduce por las inundadas calles de Miami (VIDEOS)

Mientras miles se refugian en sus casas y en albergues, Enrique Iglesias desafió a Irma al salir a documentar en su auto el paso del poderoso huracán por las inundadas calles de Miami.

El cantante español compartió un par de videos que además de causar preocupación entre sus miles de seguidores en Instagram, también le valió decenas de críticas y hasta regaños por considerar una “imprudencia” lo que hizo.

Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 3:13 PDT

“¡No deberías estar en las calles manejando!”, le escribió una seguidora, seguida de otra que le pidió: “No te expongas al peligro, ¡vete a casa pero ya!”.

“Me parece que fuiste tú el imprudente que José Díaz Balart reportaba y fuiste por calles inundadas haciéndote el rico… no solo pones en peligro a ti mismo, sino a las personas que te hubieran llegado a ayudar”, le reprendió otra usuaria de la red social.

“La gente muere de esta manera durante las tormentas y los huracanes, puede parecer que hay condiciones buenas para conducir, pero a menudo no lo es”, fue otra de las opiniones que recibió el famoso cantante.

“Qué irresponsable… en la calle con semejante inundación… hay que dar ejemplo”, le escribió alguien más.

“Espero que sea una camioneta que tenga la suficiente protección para no (dejar) meter el agua”, comentó otro de los más de 2,000 comentarios que recibió en el primer video.

Su segundo video fue igual de criticado, no solo por la “imprudencia” de su acto, sino porque el español prefirió narrarlo en idioma inglés.

Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 3:42 PDT

“It’s really sad. What’s going on Miami, what’s going on?”, dijo Enrique en el video, a lo que rápidamente respondieron sus seguidoras: “Habla en castellano”, “¡español por favor! O los dos idiomas”, “español por favor, se te olvidó tus fans latinos”.