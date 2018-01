Imponente Dodge Dakota de Shelby busca nuevo hogar

Un clásico con potencia y estilo. Si te gustan las camionetas, tienes que echarle un ojo a esta. Una Dodge Dakota de Shelby busca un nuevo hogar.

El taller de modificaciones Shelby es conocido en la actualidad por tunear coches Mustang. Pero hubo un momento en 1980 cuando la compañía estaba estrechamente vinculada con Dodge, y produjo versiones de alto rendimiento de Omni, Charger, Lancer y Dakota, como la que la que aprecias en la imagen principal.

