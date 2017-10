Impactante: Solo por reclamar, un hombre usó su auto para desquitarse de una hispana (VIDEO)

En un grave suceso de intolerancia, un iracundo hombre usó su auto para arrollar a una mujer por reclamarle que le había chocado su vehículo.

El trágico episodio ocurrió el lunes en el municipio Cajicá, en Colombia, y quedó grabado en videos que se viralizaron en las redes sociales.

En la mañana de ese día se registró una leve colisión entre dos coches. Uno de ellos, un Mazda blanco, era conducido por Juan Camilo García, mientras que el otro lo manejaba una periodista identificada como Lina Alejandra Molina, reportó el portal colombiano Semana.

García estacionó su coche en una esquina de la vía y abrió las puertas, lo que ocasionó que golpeara el auto de Molina, quien de inmediato se bajó a reclamar.

Mientras llamaba a la empresa aseguradora, Molina decidió grabar a García, lo que desató su molestia. “Intentó quitarme el celular, luego agredió a mi hermana y pateó el carro”, dijo a Semana.

La @PoliciaColombia capturó a Juan Camilo Tobasia, responsable de atropellar brutalmente a Lina Molina. Ahora sí esconde su rostro!!! pic.twitter.com/pd9kqKDscY — Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) 4 de octubre de 2017

Luego, García ingresó de nuevo a su Mazda, donde también estaban su esposa y un hijo menor, e intentó escapar, pero Molina se colocó frente al capó para evitar que arrancara. En el acto, el conductor la arrolló, aseguró la víctima a los medios de comunicación locales.

“Cuando yo le estaba avisando a mis vecinos que el señor me había roto el carro y se iba a escapar, me pasó el carro por encima desde el pie izquierdo hasta la clavícula. Casi me lo pasa por la cabeza, pero yo la corrí la primera vez. La segunda vez, cuando el hombre intentó arrancar de nuevo, mi hermana me corrió la cabeza para que no me pasara la llanta por encima (…) el señor estaba dispuesto a matarme”, contó Molina a Semana.

Gracias a la intervención de los vecinos, García no pudo escapar, y fueron ellos mismos quienes llamaron a la policía y a los paramédicos.

Iván Villamil, esposo de Molina, le indicó a Semana que ella fue operada el martes tras presentar una fractura abierta de tibia y peroné.

Ayer jueves, el referido medio informó que García, de 28 años y administrador de una finca, sigue detenido y, tras solicitud de la Fiscalía, podría pagar 16 años de cárcel si se le imputa el delito de tentativa de homicidio.

En el video publicado en Twitter por Jineth Lima, subeditora del periódico El Tiempo, algunos usuarios comentaron: “Es un animal, un peligro para el resto de los ciudadanos. Las autoridades tienen que hacer algo ya”, “esta sociedad está enferma”, “el tipo es un homicida en potencia. Cómo fue capaz de cometer semejante atrocidad”, “que lo metan a la cárcel”.

Este video es muy fuerte, pero pido ayuda. El momento en q Juan Camilo Tobasia, atropella sin contemplación a Lina Molina @PoliciaColombia pic.twitter.com/56pCtyFL47 — Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) 4 de octubre de 2017

Y así quedó Lina después de que Juan Camilo García Tobasia le pasara su carro por encima. Le destrozó la pierna izquierda. Desgraciado. pic.twitter.com/8cLZ4xOpRa — Oʀɪᴀɴᴀ Cᴀsᴛʀᴏ R. (@Ogghiana) 4 de octubre de 2017