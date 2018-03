Tras la caída de un #vehículo desde el tercer piso de estacionamientos del edificio PH Breeze, ubicado en Costa del Este, este miércoles, que cobró la vida a tres personas, el fiscal superior Rafel Baloye manifestó que investigan las causas del #incidente. _ Se solicitará la asistencia de peritos de la Universidad Tecnológica de Panamá (#UP) para tener una evaluación de la estructura con la que chocó el vehículo antes de caer, aseguró basándose en el #acontecimiento que también dejó una adolescente de 17 años con lesiones críticas, quien fue trasladada al Hospital Santo Tomás. _ Presuntamente, “todo parece indicar que se trata de un hecho #culposo, no obstante la #investigación va a arrojar cualquier otro elemento de convicción y vamos a establecer una hipótesis del #caso”. _ #NADPanamá #Noticias #Sucesos #Pty #CostaDelEste

