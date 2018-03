Dos venezolanos se salvaron de quedar atrapados a escasos centímetros de ser aplastados por un puente peatonal que se derrumbó en #Miami. . Mediante un video difundido en las redes sociales se puede ver cómo la parte frontal del carro quedó bajo la estructura. El puente se ubicaba en la reconocida Calle Ocho y aún se desconoce las causas del #desplome. . El joven con notable acento venezolano informó que ni él ni su acompañante resultaron heridos, sin embargo señalaron que varias personas murieron bajo los escombros. #Venezolanos #Florida #Puente

