Iba tan rápido en su coche que se estrelló y terminó debajo de una ‘troca’

La imprudencia puede terminar en tragedia, o al menos en graves pérdidas materiales. Un conductor conducía tan rápido que su coche terminó debajo de otro.

La policía del estado de New Hampshire indicó que un conductor quien no disminuyó la velocidad en la Interestatal 89 se estrelló contra una camioneta y terminó parcialmente debajo de ella, informó AP, citado por los portales 3 Wcax y US News.

La policía dijo que el impacto del accidente, ocurrido poco después de las 11.00 de la mañana de ayer lunes en el poblado Bow, también alcanzó a un tercer auto.

Sin embargo, no se reportaron personas heridas.

Debido al accidente, la policía multó a Abby Sbat, de 54 años, de Hillsboro, New Hampshire, por seguir demasiado cerca a otros conductores a una alta velocidad.

Al momento del suceso no se sabía si Sbat tenía abogado.