Iba a remolcar un auto y ocasionó un impresionante vuelco (VIDEO)

Un piloto intentó ayudar a otro al remolcar su auto, pero terminó ocasionando un impresionante vuelco en las dunas.

El sorprendente suceso ocurrió el domingo pasado durante la segunda etapa del Dakar 2018 en el área de Pisco, en Perú.

El piloto paraguayo Roberto Recalde había quedado atascado con su Isuzu N°397 en las dunas, por lo que otro competidor decidió remolcarlo, pero la situación terminó de la manera más inesperada, reportó Motor Sport.

La cuenta en Twitter del Rally Dakar publicó el video en el que se aprecia cuando un vehículo intentó remolcar otro, pero este último se volcó y dio múltiples giros por la extensa montaña de arena.

You definitely do NOT want to end up in the same situation as Roberto Recalde

// NUNCA quieres encontrarte en la misma situación que Roberto Recalde. #Dakar2018 #DakarPeru2018 pic.twitter.com/1ftXRNWK2g

— DAKAR RALLY (@dakar) 7 de enero de 2018