Iba a estacionar, pero terminó destrozando su Porsche 911 Targa 4S

Un conductor iba a estacionar, pero desafortunadamente terminó destrozando su Porsche 911 Targa 4S al estrellarse contra una pared y caer en un camino peatonal.

El Porsche 911 Targa 4S era conducido por un hombre de 73 años quien chocó contra una pared de ladrillos y luego cayó en un sendero subterráneo ideado para transeúntes en Colchester, condado Essex, en Inglaterra, informó BBC.

Aunque no se ofrecieron muchos detalles, el accidente ocurrió esta semana cuando el conductor intentaba estacionar su Porsche, según los informes citados por Carscoops.

El portal especialista en autos comentó que tal vez el conductor confundió el pedal del acelerador con el freno, algo que sucede con frecuencia y casi siempre termina con resultados negativos.

A pesar de que el conductor resultó ileso, la lujosa ‘nave’ cayó sobre su cofre y parece que necesitará pasar un tiempo considerable en el taller.

Según se aprecia en las imágenes, el ‘bumper’ y los faros delanteros quedaron destrozados. Ambos parabrisas también se agrietaron, mientras que parece haber múltiples daños corporales ocasionados probablemente por la caída de ladrillos.

De acuerdo con BBC, el sargento Colin Shead, quien publicó una fotografía del auto en Twitter, dijo que al conductor se le ofrecerá un curso de conducción y que también se le notificó sobre el accidente a la Agencia de Licencias para Conductores y Vehículos.

El Porsche 911 Targa 4S tiene un precio inicial de 124,300 dólares y monta un motor de seis cilindros y 3.0 litros doble turbo que produce 420 caballos de fuerza, suficientes para alcanzar una velocidad máxima de 188 mph, precisaron ambos medios.

