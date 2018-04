Un transportista no tuvo el mejor día en su trabajo: iba a entregar una Range Rover nueva, pero por un descuido terminó por estrellarla contra un puente.

El accidente ocurrió la semana pasada en la autopista M61 cerca de Bolton, en Reino Unido, luego de que un transportista olvidara bajar la plataforma del camión en el que transportaba vehículos y estrellara una Range Rover contra un puente, informó la unidad de tráfico de la policía del Gran Mánchester en su cuenta oficial en Twittter.

Tras impactar contra la base del puente, el techo de la camioneta quedó destrozado, como si lo hubiesen cortado por la mitad.

El accidente ocasionó que un vehículo de asistencia vial que viajaba detrás del camión también resultara con varios daños, apuntó el diario local Metro.

Por fortuna, nadie resultó herido, salvó la Range Rover que parecía lucir como una ‘nave’ convertible y otro coche que iba en el camión.

One from yesterday – #M61 Motorway, car transporter driver fails to lower top deck and collides with bridge resulting in turning this Range Rover into a none factory build convertible! Driver reported for due care. @NWmwaypolice pic.twitter.com/SqSj0ctfmw

— GMP Traffic (@gmptraffic) April 26, 2018