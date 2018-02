Luego de la trágica muerte de una familia completa, luego de que un auto los impactara ferozmente, la policía de Tampa ha dado a conocer nueva y escalofriante información sobre el caso.

Y es que de acuerdo con la cadena de noticias WFLA, la conductora del auto y presunta responsable del crimen, Amber Nicole Perera, viajaba a una velocidad de 121 m/h, es decir unos 194.7 km/h, cuando se impactó contra otro vehículo en la vía Selmon Expressway.

Según los datos revelados por la policía, el módulo de seguridad que controla la bolsa de aire del coche de Perera, resguardó los datos de la velocidad a la que viajaba la acusada al momento del choque.

Perera se estampó contra el auto de la familia Felipak, integrada por los padres Luiz y Rita, y su hija de ocho años, Georgia. Los tres perdieron la vida en el incidente ocurrido en agosto de 2017, según registró el diario local Tampa Bay Times.

