Hombre viaja sobre un auto en plena autopista (VIDEO)

En un sorprendente video quedó registrado el momento cuando un hombre viaja sobre un auto al circular en plena autopista de Miami, al sur de Florida.

El suceso ocurrió alrededor de las 8.00 de la noche del domingo pasado, cuando un conductor observó en un carril cercano algo que no podía creer y tal vez se preguntó a sí mismo: ¿un hombre viaja sobre un auto? Y sí, así era.

Según informó CBS Miami, un hombre viajó en el cofre de un Mercedes Benz negro a toda velocidad en la I-95 Express Lanes, dirección sur.

El clip fue grabado por Daniel Midah, un estudiante de ingeniería quien usó su celular para dejar constancia de lo que veía: un hombre vestido con una camiseta sin mangas de color blanco y pantalones cortos negros, sobre el cofre del coche, donde parecía viajar sin problemas mientras hablaba por teléfono.

When she says she’s done with you but you’re not really done with her #onlyinflorida pic.twitter.com/4vt34VMhN6

— dani (@danimidah) June 25, 2018